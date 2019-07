Trump droht Macron und giftelt gegen französischen Wein

US-Präsident Donald Trump hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wegen der neuen Steuer «Dummheit» vorgeworfen und indirekt mit der Einführung von Zöllen auf französischen Wein gedroht. Die «Gafa-Steuer» betrifft vor allem US-Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple.

«Die universelle Besteuerung digitaler Aktivitäten ist eine Herausforderung für uns alle», erklärte Le Maire. Ziel seiner Regierung sei eine internationale Einigung «in der G7 und der OECD». «Bis dahin wird Frankreich seine nationalen Entscheidungen umsetzen», betonte der Minister.

Die Sache mit dem Saft aus Trauben

Trump kündigte im Kurzbotschaftendienst Twitter «erhebliche Gegenmassnahmen» an. Wenn irgendjemand die grossen Internetkonzerne besteuern sollte, «dann sollte es ihr Heimatland sein, die USA», schrieb Trump. Der US-Präsident deutete als Reaktion die Einführung von Strafzöllen auf französischen Wein an. «Ich habe immer gesagt, dass amerikanischer Wein besser ist als französischer!», schrieb der US-Präsident, der in der Vergangenheit erklärt hatte, keinen Alkohol zu trinken.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019