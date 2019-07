Tories wählen heute ihren neuen Parteichef

Die britischen Tories geben heute ihren neuen Parteichef bekannt. Ex-Aussenminister Boris Johnson und sein Nachfolger Jeremy Hunt hatten sich den 160.000 Parteimitgliedern in einer Urwahl zur Abstimmung gestellt. Der neue Tory-Vorsitzende wird auch Nachfolger der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May. Der Brexit-Hardliner Johnson gilt als Favorit in dem parteiinternen Duell.