Telefone abgehört – im Auftrag der Regierungspartei

Dieser hatte bereits früher im Polizeidienst Erfahrung mit schmutziger Arbeit gesammelt: Er war an illegalen Aktionen beteiligt, die die damalige sozialistische Regierung gegen Sympathisanten der baskischen Terrororganisation ETA angeordnet hatte. So knüpfte er bei den Sozialisten Kontakte, so zur jetzigen Justizministerin Dolores Delgado.

Operation Kitchen

Aus PP-Kreisen wiederum nahm er den Auftrag an, die Annäherung zwischen Podemos und den Sozialisten zu torpedieren, durch die sich die damalige konservative Regierung unter Mariano Rajoy bedroht sah. Ebenso wurde er tätig, als der langjährige PP-Schatzmeister Luis Bárcenas 2013 seinen eigenen Parteifreunden lästig wurde: Bárcenas war treibende Kraft beim korrupten Netzwerk «Gürtel» aus PP-Politikern und Bauunternehmern und hatte dabei Millionen für sich abgezweigt. Als er seine Verhaftung befürchtete, verlangte er von der PP-Spitze die Einstellung des Verfahrens gegen ihn.

Als diese Forderung an einem standhaften Untersuchungsrichter scheiterte, gab er an mehrere Medien seine Listen über die «schwarze Kasse» seiner Partei weiter. Demnach haben hohe PP-Politiker von ihm Tausende Euro bar auf die Hand bekommen, darunter angeblich auch Rajoy. Villarejo bestach nun den Fahrer Bárcenas’: Dieser sollte die Wohnung des abtrünnigen Schatzmeisters nach weiteren Mate­rialien durchsuchen, die die ­PP-Führung belasten könnten. Die Aktion wurde «Operation Kitchen» genannt.

Offiziell betrieb Villarejo eine kleine Detektei. Seine Auftraggeber entlohnten ihn üppig, sein Privatvermögen soll sich auf knapp 20 Millionen Euro belaufen. Aufgeflogen ist er eher zufällig: Eine Sonderabteilung der Polizei hörte den damaligen konservativen Madrider Regionalpräsidenten Ignacio González González ab. Dieser wurde von Villarejo in einem Telefonat damit konfrontiert, dass er in seiner Steuererklärung Anteile an einer Firma in den USA und den Besitz einer Villa in Marbella verschwiegen hatte. Wenig später kamen beide hinter Gitter.

Aufsehen erregten nun auch die Telefonate, die Villarejo im Auftrag von Francisco González, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der BBVA-Gruppe, der zweitgrössten Bank Spaniens, mitgeschnitten hatte. González wollte vor zehn Jahren verhindern, dass die damalige sozialistische Regierung sein Geldhaus zur Fusion mit anderen Banken zwingt.