Strache nimmt EU-Mandat nicht an

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will nicht ins EU-Parlament einziehen. «Ich habe nach reiflichen Überlegungen, langen Gesprächen mit meiner Frau und der Familie sowie eng vertrauten Wegbegleitern die Entscheidung getroffen, das EU-Mandat nicht anzunehmen.» Das sei kein politisches Kalkül «und schon gar kein Deal», sagte er. Der Rechtspopulist deutete auch eine Rückkehr in die Politik an. Allerdings will er die Aufklärung des vor einem Monat publik gewordenen Ibiza-Skandals abwarten und vorderhand als einfaches Parteimitglied arbeiten.