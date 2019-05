Sebastian Kurz gestürzt

Die Rede von Sebastian Kurz im Nationalrat. (Video: ORF)

Höhepunkt der «Ibiza-Affäre»

Kurz und seine Regierung mussten sich dem Misstrauensantrag stellen, nachdem die von ihm geführte ÖVP-FPÖ-Koalition mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von Ibiza zusammenbrach. Die Opposition warf ihm eine Mitverantwortung an der Regierungskrise vor.

Das von «Spiegel» und «Süddeutscher Zeitung» am 17. Mai veröffentlichte Video zeigt den FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte über eine Zusammenarbeit. Strache war zur Zeit der Aufnahme des Videos im Sommer 2017 noch nicht in der Regierung; nach Bekanntgabe des Videos trat er als Vizekanzler zurück.

Unter anderem wird auf dem heimlich gefilmten Video über eine strategische Einflussnahme, verdeckte Wahlhilfe und möglicherweise illegale Parteienspenden diskutiert. Er deutet zudem an, dass er sie mit öffentlichen Bauaufträgen versorgen könne.

Erstmals in Österreich

Nach dem Bekanntwerden des Skandal-Videos folgte der Rücktritt Straches als Vizekanzler und FPÖ-Chef und das Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition. Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzte dann auf Vorschlag von Kurz ein Übergangskabinett ein, das aus Sicht der Opposition eine ÖVP-Alleinregierung ist.

Für Kurz ist die Abwahl ein herber Rückschlag. Noch kein Regierungschef in Österreich wurde auf diese Art gestürzt. Es ist das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte des Landes. Kurz selbst hatte am Wochenende mehrmals erklärt, dass er mit seiner Abwahl rechne. «Am Ende des Tages entscheidet in Österreich das Volk – und zwar im September», sagte Kurz am Sonntag, nachdem die ÖVP bei der Europawahl in Österreich einen deutlichen Sieg eingefahren hatte.

Der Sturz des populären Regierungschef gilt als politisch heikles Unterfangen. Einflussreiche Medien und sogar der Grünen-nahe Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatten sich mehr oder weniger deutlich an die Seite von Kurz gestellt. Das Staatsoberhaupt hatte in den Tagen vor der Entscheidung an die Vernunft der politischen Parteien appelliert, die Regierungskrise nicht noch weiter eskalieren zu lassen.