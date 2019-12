SPD bleibt in der Grossen Koalition

In seiner Bewerbungsrede forderte Walter-Borjans, die SPD müsse «wieder die Partei der Verteilungsgerechtigkeit» werden. Er kritisierte, in Deutschland gebe es eine Umverteilung von unten nach oben. «Es ist höchste Zeit, das wirklich mal zu ändern.» Walter-Borjans wandte sich auch gegen ein prinzipielles Festhalten an der schwarzen Null. Klimaschutz, attraktive Arbeitsplätze und eine «hervorragende Bildung» seien wichtiger, als kommenden Generationen «eine niedrige Schuldenquote zu hinterlassen».

Esken kritisiert GroKo

Vor allem Esken war zuvor im Ringen um den Parteivorsitz auf scharfe Distanz zur ungeliebten GroKo – der Regierungskoalition zwischen der konservativen CDU/CSU und SPD – gegangen.

Walter-Borjans formulierte stets etwas vorsichtiger und will anhand von Sachfragen überprüfen, ob das Regierungsbündnis doch weitergeführt werden könnte. Dies ist nun auch die Kernaussage des Leitantrages für den Parteitag, der am Freitagabend beschlossen werden sollte. Vom GroKo-Austritt ist in dem Text nicht mehr die Rede, was bei Parteilinken für Irritationen sorgte.

Aktuell stellen beide Duo-Partner vier Themenfelder in den Vordergrund: Ein milliardenschweres Investitionsprogramm, mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz etwa durch einen höheren CO2-Preis, Gestaltung der Digitalisierung und Zukunft der Arbeit mit einem Mindestlohn von zwölf Euro. Darüber wollen Walter-Borjans und Esken nun mit CDU und CSU sprechen.