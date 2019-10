SPD: Knapper Sieg für Scholz und Geywitz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz gewannen den Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz knapp. Aber die erforderliche absolute Mehrheit verfehlten beide deutlich. Sie treten nun in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, wie die SPD am Samstag mitteilte.