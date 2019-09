Rücksichtsloser Charmeur im Elysée-Palast

Wer mit mehr als vier Fünftel der Stimmen zum Präsidenten gewählt wird, macht sich in einer Demokratie gemeinhin verdächtig. Jacques Chirac gelingt dieses Kunststück jedoch auf legalem Wege: 82,1 Prozent der Franzosen stimmen am 5. Mai 2002 für ihn – und damit gegen den rechtsextremen Jean-Marie Le Pen. Mit einem Wahlerfolg, in dessen Nähe kein anderer Präsident der Fünften Republik kommt, geht Jacques Chirac in die französischen Geschichtsbücher ein.