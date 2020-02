Richter stoppen Ausbau von Heathrow

In London wurde der Gerichtsspruch zu Heathrow von Anwohnern, umweltbewussten Politikern und grünen Verbänden gefeiert als das weltweit erste Urteil, das sich auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 berufe. Die Richter erklärten den vom Parlament beschlossenen Ausbau des Flughafens Heathrow für illegal, weil nach ihrem Dafürhalten die Regierung ihre vertragliche Verpflichtung zur Eindämmung des Klimawandels nicht ausreichend in ihren Plan einbezogen habe.

«Die Pariser Vereinbarung hätte vom zuständigen Minister berücksichtigt werden müssen», meinte der Vorsitzende Richter, Lord Justice Lindblom. «Der veröffentlichte nationale Plan für Heathrow war nicht so verfasst worden, wie es das Gesetz erforderlich macht.»

Vision eines globalen Britannien

Geplant war ein Ausbau Heath­rows und des Flugverkehrs in und über London um mehr als die Hälfte des gegenwärtigen Flug- und Passagieraufkommens. Der «Masterplan» für den schon heute grössten Flughafen Europas sah eine Steigerung der Flüge von jährlich 480'000 auf 750'000 und der Zahl der Passagiere von 81 Millionen auf 142 Millionen vor.

Dies hätte nicht nur den Abriss ganzer Ortschaften und eine neue Startbahn erfordert, sondern neue Zufahrtsstrassen und zwei der grössten Parkpätze der Welt – für jeweils 22'000 Fahrzeuge. Hunderttausende Londoner Bürger, die schon jetzt unter dem intensiven Flugverkehr über ihren Häusern leiden, waren gegen den zusätzlichen Lärm und den enormen CO2-Ausstoss auf die Barrikaden gegangen.

Verbände wie Greenpeace, Friends of the Earth und Plan B hatten auf «den Widersinn» verwiesen angesichts der Tatsache, dass sich Boris Johnsons Regierung just auf «Nullemissionen bis zum Jahr 2050» verpflichtet habe. Johnson steht unter Druck, weil Grossbritannien in diesem Herbst Gastgeber des nächsten grossen UNO-Klimagipfels ist.