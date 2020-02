Rekonstruktion der Tat von Hanau

Einige Tage vor seiner Tat in Hanau, bei der er zehn Menschen ermordet, stellt Tobias R. ein Bekennerschreiben und Videos ins Internet. Die Dokumente weisen auf ein wirres, völkisches und rassistisches Gedankengut hin.

Am Mittwochabend zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr taucht der 43-Jährige in der Strasse Heumarkt in der Hanauer Innenstadt auf. Es ist eine kurze Nebenstrasse mit drei kleinen Hotels, einem Reisebüro, einer Pizzeria, einem Sportwettbüro und zwei kleinen Bars. Während sich in benachbarten Gaststätten viele Menschen versammelt haben, um ein Champions-League-Spiel im Fernsehen anzuschauen, ist in den beiden Lokalen verhältnismässig wenig los.