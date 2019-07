Regelrecht von der Strasse gekehrt

Wenig beachtete Lokalwahl ist zum Symbol geworden

Was früher für die Behörden zur Routine gehörte, ist nun zur politischen Krise geworden. Die Menschen protestieren dagegen, dass sie keine Stimme bekommen, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes gestrichen werden. Dass die Behörden sie lieber nicht mitzählen, als sie der Opposition zuzurechnen. Am Samstag setzten sich Demonstranten auf den Bürgersteig und sangen: «Wo ist meine Unterschrift?» Es geht ihnen längst um etwas Grundsätzlicheres als nur um das nächste Stadtparlament. Eine sonst wenige beachtete Lokalwahl ist zu einem Symbol geworden. Die bisher vor allem in Moskau bekannten Kandidaten sind für die Demonstrierenden nun beinahe Helden.

Die haben es am Samstag gar nicht mehr bis zur Demo geschafft. Einige sind auf dem Weg dorthin vorübergehend festgenommen worden, andere bereits in den vergangenen Tagen. Am Dienstagabend durchsuchten Polizisten die Wohnungen mehrerer unabhängiger Kandidaten, darunter die des früheren Duma-Abgeordneten Gudkow, nahmen seine Computer und Festplatten mit. Am Mittwochmorgen griffen sie Oppositionspolitiker Alexej Nawalny auf, der sich zwar nicht zur Wahl stellen wollte, die Proteste aber unterstützt. Inzwischen sitzt er für 30 Tage im Gefängnis, weil er dazu aufgerufen hatte.

Am Donnerstag haben Sicherheitsleute dann Nawalnys Mitstreiterin Ljubow Sobol aus den Räumen der Moskauer Wahlkommission getragen. Sie hatte dort auf Mitglieder der Wahlkommission gewartet und gefordert, dass diese ihre Unterlagen noch einmal prüfen. Am Freitag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen mehrere unabhängige Kandidaten für das Stadtparlament ermittelt. Abends nahmen sie Ilja Jaschin fest, der den ersten Protestzug vor das Rathaus vor zwei Wochen angeführt hatte.

Es scheint, als versuchten die Behörden, das Problem mit einer Demonstration von Stärke zu lösen. Doch die grosse Polizeipräsens, die lange Reihe vergitterter Busse, die gepanzerten Fahrzeuge, Sondereinsatztruppen, die langen Ketten Uniformierter haben auf die Demonstrierenden scheinbar wenig Eindruck gemacht. Dort, wo die Sicherheitskräfte eine Gruppe einkesselten, einen Strassenabschnitt sperrten, bildete sich gleich davor eine neue Traube Menschen, die auf Polizei und Behörden schimpften. So schob sich die Menschenmenge auch am Abend noch weiter durch die Innenstadt, und die Polizei hielt mit Blockaden und Festnahmen dagegen.