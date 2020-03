Rachida Dati will den Crackhügel weghaben

Vergangene Woche buhlten die Kandidaten für das Pariser Bürgermeisteramt in einer Fernsehdebatte um die Gunst der Zuschauer, und jeder der Eingeladenen sollte ein Foto zeigen, das sie oder er mit Frankreichs Hauptstadt verbindet. Alle zeigten etwas Schönes – ein Café, den Hügel von Montmartre, das Ufer der Seine. Alle, nur Rachida Dati nicht. Dati zeigte den «Crackhügel». Einen heruntergekommenen Park am nördlichen Rand der Stadt, in dem alle sozialen Probleme der Stadt zusammenkommen. Drogendealer, Obdachlose und Flüchtlinge kauern zwischen kleinen Zelten. Der Crackhügel ist zum Symbol einer Stadt geworden, die immer teurer wird und die Schwachen sich selbst überlasst. Beziehungsweise, um in der Logik Datis zu bleiben, zum Symbol einer Stadt, in der die Bürger sich nicht mehr sicher fühlen.