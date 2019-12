Queen spricht über unangenehme Dinge – Prinz Philip verlässt Spital

Ohne royale Aufgaben

Das Jahr der Königsfamilie war von zahlreichen Tiefpunkten geprägt. So wirft eine US-Amerikanerin Prinz Andrew vor, dass er sie als Minderjährige mehrfach missbraucht habe. In einem Fernsehinterview, mit dem er wieder seinen Ruf herstellen wollte, redete sich der 59-jährige um Kopf und Kragen. Schliesslich gab der zweitälteste Sohn der Queen bis auf Weiteres alle royalen Aufgaben auf.

Prinz Philip war Anfang des Jahres in einen Autounfall verwickelt, bei dem zwei Frauen verletzt worden waren. Später fuhr Philip ohne Sicherheitsgurt. Erst nach Protesten gab der Senior seinen Führerschein ab. Bis am Dienstag wurde Philip, der seit mehr als 70 Jahren mit der Queen verheiratet ist, in einem Londoner Spital behandelt. Der Sender BBC zeichnete die Ansprache der Queen in Schloss Windsor auf, bevor Philip in die Klinik kam.

Prinz aus Spital entlassen

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist Prinz Philip am Dienstag aus dem Spital in London entlassen worden. Der der 98-Jährige machte sich danach auf den Weg zum Landsitz Sandringham in Ostengland, wie der Buckingham-Palast mitteilte.

Der Prinz hatte vier Nächte im King Edward VII's Hospital verbracht. Eine Palastsprecherin hatte von einer reinen Vorsichtsmassnahme gesprochen, ohne Details zu nennen. Britische Zeitungen spekulierten, der Prinz habe an einem lang andauernden grippalen Infekt gelitten oder sei zuvor gestürzt.

Als Philip die Klinik verliess, beantwortete er keine Fragen von Fotografen. Er setzte sich auf den Beifahrersitz eines Fahrzeugs, das ihn wegbrachte. «Seine Königliche Hoheit möchte allen danken, die ihm gute Genesung gewünscht haben», teilte der Palast mit.