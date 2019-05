Proeuropäer verteidigen ihr Terrain

Der Ansturm der Euroskeptiker und Nationalisten scheint abgewehrt. Die Populisten verharren auf auf hohem Niveau wie in Frankreich oder bleiben meist unter den Erwartungen wie in Deutschland oder den Niederlanden. 427 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger in 28 Mitgliedstaaten waren aufgerufen, ihre Abgeordneten im Europaparlament in Strassburg zu wählen. Die Angst vor einem Vormarsch der EU-Gegner scheint zu einer starken Mobilisierung beigetragen zu haben.