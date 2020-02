Politbeben in Thüringen: Rufe nach Neuwahlen

FDP-Chef: Wahl war «rein taktisch motiviert»

FDP-Chef Christian Lindner kommentiert das Ergebnis in der Berliner Parteizentrale und drückt ganz vorsichtig Distanz aus zum Vorgehen seiner Parteikollegen in Thüringen. Der dortige Landesverband handle «in eigener Verantwortung», sagt er.

Die Unterstützung Kemmerichs durch die AfD sei «überraschend», weil «rein taktisch motiviert». Es gebe keine Basis für eine Zusammenarbeit mit der Partei. «Wir unterstützen die Ziele der Partei nicht. Wer umgekehrt unseren Kandidaten unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.» Lindner appelliert gleichwohl an SPD, CDU und Grüne, Kemmerichs Angebot anzunehmen. Sollten sie sich verweigern, «dann wären baldige Neuwahlen unvermeidlich». Und ganz selten bei Lindner: Er liess keine Fragen zu.

Die bisher prominenteste FDP-Kritik kommt vom stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff. Er fordert seinen Parteikollegen Kemmerich zum Rücktritt auf und befürwortet rasche Neuwahlen. Er twitterte am Mittwoch: „Man kann, ja soll in einer demokratischen Wahl antreten. Aber man lässt sich nicht von AfD -Faschisten wählen. Wenn es doch passiert, nimmt man die Wahl nicht an.“

Politikerin wirft neuem Ministerpräsidenten Blumen vor die Füsse

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow liess ihrer Enttäuschung freien Lauf. Direkt nach Kemmerichs Vereidigung ging sie als Erste zu ihm, warf ihm die für Ramelow gedachten Blumen vor die Füsse, deutete eine Verneigung an und wandte sich ab.

In einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagte Hennig-Wellsow, sie bereue die Protestaktion nicht. «CDU und FDP sind in Thüringen einen Pakt mit dem Faschismus eingegangen. Und ich werde dem Faschismus nicht wieder den Weg in die Regierung ebnen.» Die FDP habe «unser Land in Brand gesteckt». AfD-Chefin Alice Weidel und andere Politiker aus dem rechten Lager hatten Hennigs Geste als undemokratisch bezeichnet.

Afd-Chef: «Ganz normaler demokratischer Vorgang»

Die AfD hatte die anderen Parteien über ihre Absichten im Unklaren gelassen. Sie zog auch im dritten Wahlgang ihren parteilosen Kandidaten Christoph Kindervater nicht zurück. Allerdings stimmten die AfD-Abgeordneten dann nicht mehr für Kindervater, sondern offenkundig für Kemmerich. Der Dorfbürgermeister Kindervater erhielt keine einzige Stimme mehr. In den ersten beiden Wahlgängen war Kindervater noch auf 25 und 22 Stimmen kommen. Die AfD als zweitstärkste Fraktion hat 22 Abgeordnete.