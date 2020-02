Politbeben in Thüringen: Mit AfD-Hilfe zum Ministerpräsidenten

Die geplante rot-rot-grüne Minderheitskoalition hat im Landtag nur 42 Abgeordnete, während AfD, CDU und FDP auf 48 Mandate kommen. Die Sensation im Landtag von Erfurt löste vielerorts Empörung aus. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach von einem «unverzeihlichen Dammbruch, ausgelöst von CDU und FDP». Thüringens CDU-Chef Mike Mohring verteidigte die Unterstützung seiner Fraktion für Kemmerich als «Kandidaten der Mitte.»

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer widerspricht dem. Die Fraktion habe «ausdrücklich gegen die Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundespartei» gehandelt. Sie sei der Auffassung, «dass man darüber reden muss, ob neue Wahlen nicht der sauberste Weg aus dieser Situation sind».

Sollten sie sich verweigern, «dann wären baldige Neuwahlen unvermeidlich»

FDP-Chef Christian Lindner kommentiert das Ergebnis in der Berliner Parteizentrale und drückt ganz vorsichtig Distanz aus zum Vorgehen seiner Parteikollegen in Thüringen. Der dortige Landesverband handle «in eigener Verantwortung», sagt er.

Die Unterstützung Kemmerichs durch die AfD sei «überraschend», weil «rein taktisch motiviert». Es gebe keine Basis für eine Zusammenarbeit mit der Partei. «Wir unterstützen die Ziele der Partei nicht. Wer umgekehrt unseren Kandidaten unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.» Lindner appelliert gleichwohl an SPD, CDU und Grüne, Kemmerichs Angebot anzunehmen. Sollten sie sich verweigern, «dann wären baldige Neuwahlen unvermeidlich». Und ganz selten bei Lindner: Er lässt keine Fragen zu.

Politikerin wirft neuem Ministerpräsidenten Blumen vor die Füsse

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow liess ihrer Enttäuschung freien Lauf. Direkt nach Kemmerichs Vereidigung ging sie als Erste zu ihm, warf ihm die für Ramelow gedachten Blumen vor die Füsse, deutete eine Verneigung an und wandte sich ab.

In einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagte Hennig-Wellsow, sie bereue die Protestaktion nicht. «CDU und FDP sind in Thüringen einen Pakt mit dem Faschismus eingegangen. Und ich werde dem Faschismus nicht wieder den Weg in die Regierung ebnen.» Die FDP habe «unser Land in Brand gesteckt». AfD-Chefin Alice Weidel und andere Politiker aus dem rechten Lager hatten Hennigs Geste als undemokratisch bezeichnet.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD) schrieb per Twitter: «Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos.»

Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) February 5, 2020

Linken-Chef Bernd Riexinger sagte: «Dieses Ergebnis ist ein Dammbruch.» Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, erklärte, die Wahl mit AfD-Stimmen sei «kein Unfall, sondern ein bewusster Verstoss gegen die Grundwerte unseres Landes».