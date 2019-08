Partito Democratico stellt Bedingungen

Bereits Anfang nächster Woche möchte er eine klare Vorstellung davon haben, ob es im sitzenden Parlament eine andere und solide Mehrheit gibt, die es bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 2023 schaffen könnte, und wer eine solche anführen würde. Am wahrscheinlichsten mutet derzeit ein neues Bündnis aus den Fünf Sternen und den Sozialdemokraten vom Partito Democratico an. Mit den Stimmen von Fraktionslosen und Vertretern aus den autonomen Regionen hätten sie in beiden Kammern eine Mehrheit.

Noch aber ist schleierhaft, wie ihr gemeinsames Regierungsprogramm aussehen und wer ein gelb-rotes Kabinett anführen könnte. In seiner Direktionssitzung beschloss der Partito Democratico, den Dialog mit den Sternen aufzunehmen, und stellte fünf Vorbedingungen: klares Treuebekenntnis zur Europäischen Union; Zentralität des Parlaments; nachhaltige Entwicklung mit Umweltbewusstsein; neuer Umgang mit den Migrationsflüssen unter europäischer Regie; Umkehr in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Scheitern die Verhandlungen, könnte Mattarella die Parlamentskammern sofort auflösen und Neuwahlen für den Herbst anberaumen. Der früheste Termin wäre dann wohl Anfang November, und die Kampagne fiele mitten in die heiklen Diskussionen über den Haushalt für 2020. Mattarella kann aber auch ein Übergangskabinett berufen, das die dringendsten Geschäfte erledigt und mittelfristig zu Neuwahlen führt. In diesem Fall würden die Italiener wahrscheinlich im nächsten Frühling ein neues Parlament wählen. (om)