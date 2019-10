Opposition siegt bei Parlamentswahl im Kosovo

Reden über Koalition

Damit es zum Regierungswechsel kommt, müssen die bisherigen Oppositionsparteien deutliche politische Unterschiede überbrücken. Vetevendosje-Chef Albin Kurti sagte am Wahlabend nach Bekanntwerden von Hochrechnungen, er werde der LDK als künftiger Regierungschef «die Hand reichen» und so den «Wandel krönen». LDK-Spitzenkandidatin Vjosa Osmani sagte, sie gehe davon aus, dass die beiden Formationen «zusammensitzen und über eine Koalition reden» werden.

Die aus der einstigen Rebellenbewegung hervorgegangene Partei PDK, die seit 2007 an der Macht war, gestand ihre Niederlage ein. «Wir akzeptieren die Entscheidung des Volkes. Die PDK wechselt in die Opposition», sagte Parteichef Kadri Veseli. Die mit der PDK bisher in einer Koalition regierende AKK des bisherigen Ministerpräsidenten Ramush Haradinaj kam auf lediglich 11,6 Prozent.

Kriegsflügel abgestraft

Die PDK, die Partei des derzeitigen Staatspräsidenten Hashim Thaçi trägt laut Beobachtern die Hauptschuld für die Misere im Land: Sie wird für die weit verbreitete Günstlings- und Vetternwirtschaft beschuldigt.

«Der Urnengang war ein Protestvotum gegen jene Parteien, die von ehemaligen Rebellen der Befreiungsarmee UCK geführt werden», meinte der kosovarische Politologe Seb Bytyçi von der University of Winchester. Thaçi und Haradinaj waren während des Krieges UCK-Führer.