Nur eine konservativere CDU kann die AfD ausbremsen

Es ist beängstigend, wenn man daran denkt, dass solche Positionen von den Wählern vielleicht nicht nur ignoriert werden, um ihre Verdrossenheit kundzutun; dass es sich womöglich also nicht nur um eine Gruppe handelt, die gemeinhin als «Protestwähler» betitelt wird. Sondern dass sie dieses grässliche Gedankengut ebenfalls in sich tragen. Das zumindest vermuten gewisse Politologen am Tag nach der Wahl. Sicher ist: Etwa jeder vierte Wähler hat die AfD gewählt – in Sachsen waren es 27,5 Prozent, in Brandenburg 23,5 Prozent –, darunter, einigermassen überraschend, auch viele Junge. Dazu wurde eine Viertelmillion Nichtwähler mobilisiert.

Es ist offensichtlich, dass nicht einfach rechtsradikale Wutbürger am Werk sind – sondern Menschen, die von der Politik ihrer früheren Parteien enttäuscht sind.

Ob Protest oder Gesinnung: Diese Partei bleibt unangenehm. Gefährlich ist aber auch, wie die anderen Par­teien mit ihr umgehen: Anstatt jene Figuren an den Pranger zu stellen, die sich mit ihren völkischen Wahnvorstellungen selber diskreditieren, verunglimpfen sie jeden – inklusive Wähler – als Nazis. Das ist zu simpel.

Wenn man bedenkt, dass in beiden Ländern über 40 Prozent der Arbeiter sowie der Arbeitslosen die AfD gewählt haben, wenn man sieht, dass nur noch 20 Prozent dieser Klientel links wählt: Dann ist offensichtlich, dass hier nicht einfach rechtsradikale Wutbürger am Werk sind – sondern Menschen, die Probleme haben, von der Politik ihrer früheren Parteien schwer enttäuscht sind. Das ist nicht radikal, nein, das ist verständlich. Da eine Zusammenarbeit mit der AfD für die politische Konkurrenz nach wie vor keine Option ist – sicher nicht nur zu Unrecht –, braucht es andere Lösungen, um den Aufstieg zu stoppen. Klar ist auch: Solange der rechte Flügel so stark ist und die Gemässigten die zahlreichen (rassistischen) Verfehlungen ihrer Mitglieder nicht konsequent ahnden, bleibt die Partei gefährlich.

Nur wenn die Union sich wieder als konservativen Hort begreift, scheint eine Marginalisierung der Rechtspartei realistisch.

Was also tun? Interessant ist, dass es der AfD-Parteivorsitzende Alexander Gauland selbst war, der in der Talkshow von Anne Will klar sagte, was seiner Partei am meisten schaden könnte: «Wir haben ein grösseres Problem, wenn eine CDU konservativer ist.» Nun ist das keine neue Erkenntnis, sondern wird schon lange als effektivstes Mittel zur Bekämpfung der AfD angesehen. Doch die Union (also CDU, aber auch CSU) tut sich schwer, einst selbstverständliche, bürgerliche Positionen wieder in ihr Programm aufzunehmen. Das Andocken an die Mitte, ja nach links wird zementiert; dass die CDU der SPD klassisch linke Programmpunkte abluchst, im Glauben, bei den Wählern zu punkten, ist eine tragische Pointe.

Diese Politik hat beiden Volksparteien gleichermassen geschadet, ihre Wähleranteile werden weiter geschreddert, ihre Glaubwürdigkeit sowieso. Nur wenn die Union sich wieder als konservativen Hort begreift, scheint eine Marginalisierung der Rechtspartei realistisch. Das wäre ungemein wichtig, damit die sinnige Devise von CSU-Übervater Franz Josef Strauss weiter gilt: «Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben!» Momentan gibt es sie.