«Neue IRA» – ein altes Kürzel verbreitet wieder Angst

Allerdings war in dem Schreiben, das an die Irish News ging, auch zu lesen, dass die Kugeln, die am Abend des 18. April bei Ausschreitungen am Rande einer Hausdurchsuchung im Ortsteil Creggan in der nordirischen Stadt Londonderry/Derry abgefeuert worden waren, eigentlich Polizeibeamten gegolten hätten; man habe die Freiwilligen, die sich den Polizeimassnahmen widersetzten, angewiesen, mit äusserster Vorsicht im Kampf gegen «den Feind» vorzugehen. Dabei sei McKee versehentlich getroffen worden.

Die Entschuldigung der Neuen IRA, einer paramilitärischen Splittergruppe, die auch nach dem Ende des Bürgerkriegs weiter mit Gewalt für eine Wiedervereinigung der Republik Irland mit dem Nordteil der Insel kämpft, ist daher in den Augen vieler Iren nicht das Papier wert, auf dem sie steht. Die irische Historikerin Ruth Dudley Edwards sagte am Morgen in der BBC empört, dies sei die «übliche Heuchelei» der Terroristen, denen der Tod einer Unbeteiligten nach eigenen Angaben leidtue. Hätte es aber Polizeibeamte getroffen, «hätten alle gefeiert». Offenbar sei Nordirland dazu verdammt, dass Männer in Uniformen Waffen in die Hand nähmen und Morde rechtfertigten.