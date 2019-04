Netanyahu wird die Regierung Israels bilden

Der 69-jährige Netanyahu hat nun bis zu sechs Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden. Als Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen gilt allerdings ein Gesetz, um schrittweise mehr strengreligiöse Männer zum Wehrdienst zu verpflichten.

In democracy - the majority decides. And in these elections, the majority spoke. I hereby declare that 65 members of Knesset recommended that outgoing Prime Minister and Member of the Knesset Benjamin Netanyahu be the person entrusted with forming the government. @netanyahu

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 17. April 2019