Nato warnt vor China

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erzielen die Nato-Staaten beim Text für die Abschlusserklärung des Gipfels in London eine Einigung. Darin wird zum ersten Mal in einer Erklärung des Verteidigungsbündnisses explizit die aufstrebende Militärmacht China erwähnt. «Wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen», heisst es in dem Text. Es gehe aber nicht darum, China zum Feind auszurufen, versichert man in der Nato.