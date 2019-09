Nach Grosserfolg fordert die AfD Neuwahlen

Kretschmers Trendwende

In der Schlussphase des Wahlkampfs wurde die Polarisierung deutlich: Die Grünen und die CDU verloren in Brandenburg Stimmen an die SPD, die Grünen, die FDP und die SPD in Sachsen an die CDU. Besonders eindrücklich fiel der Erfolg am Ende für Kretschmer aus: Bei der Bundestagswahl 2017 war die AfD in Sachsen mit 27 Prozent erstmals stärkste Partei geworden, bei der Europawahl im Mai wiederholte sie mit 25 Prozent ihren Triumph. Nun steigerte sie sich in der Landtagswahl auf ihr bestes Resultat überhaupt – und wurde von der wieder erstarkten CDU dennoch deutlich abgehängt.

«Viele Bürger wollten verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird.»Dietmar Woidke, SPD

Kretschmer kehrte damit nicht nur einen Trend, sondern führte seiner Partei auch vor, wie man in konservativen Landen gegen die neue Konkurrenz von rechts aussen bestehen kann: In den 20 Monaten seiner Amtszeit suchte der 44-Jährige bis zur Erschöpfung den Dialog mit unzufriedenen Bürgern. Er hörte nicht nur zu, sondern gab auch Fehler zu und änderte teilweise seine Politik.

Er schlug betont konservative Töne an, grenzte sich aber gleichzeitig scharf von der aus seiner Sicht zunehmend extremistischen AfD ab. Weder werde er mit ihr koalieren noch sich von ihr in einer Minderheitsregierung tolerieren lassen, betonte er ohne Unterlass.

Grosse Vorbehalte

Die klare Ansage bedeutet nun freilich auch, dass Kretschmer in Dresden vermutlich mit den Grünen zusammen regieren muss – eine Koalition, die er «wie 90 Prozent der CDU-Wähler» partout nicht wolle, wie er vor der Wahl sagte. Bei den Grünen, die in Sachsen ihre Hochburgen in den Städten Dresden und Leipzig haben, sind die ideologischen Vorbehalte nicht kleiner.

Wahrscheinlich kämen auf die Grünen die schwierigsten Sondierungen der Geschichte zu, sagte Parteichef Robert Habeck, der in Schleswig-Holstein vor zwei Jahren selber ein Bündnis mit CDU und FDP verhandelt hatte: Die Gegnerschaft mit der CDU sei in Sachsen auf beiden Seiten lange eingeübt worden, und die inhaltlichen Schnittmengen seien «gleich null». Man sei angesichts der Lage natürlich zu Gesprächen bereit, so Habeck, aber er befürchte «Übelstes».

Woidke wird in Potsdam vermutlich ein Bündnis mit Linkspartei und Grünen bilden müssen – auch dort sind die Widerstände bei den möglichen Partnern sehr ausgeprägt.