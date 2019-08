«Mir wurden diverse Substanzen verabreicht»

Szenen aus dem Ibiza-Video. Quelle: Youtube/«Spiegel»

Eine Rückkehr in die Politik plant der aus der FPÖ ausgetretene frühere Fraktionschef nach eigenen Angaben nicht. Seinem Ex-Parteichef Strache wünscht Gudenus «eine vollständige Rehabilitierung».

Nach dem Rücktritt als Vizekanzler Österreichs und als FPÖ-Chef musste sich Strache beruflich neu orientieren. Gemäss einem ORF-Bericht wechselt er demnächst in die Immobilienbranche. Gleichzeitig kämpft Strache um eine Rehabilitierung, weil er auf ein politisches Comeback hofft. Ausgerechnet im Buch zur Ibiza-Affäre sieht nun Strache «eine Richtigstellung und damit eine mich auch rehabilitierende Darstellung», wie er verlauten lässt. «Das Buch stellt zutreffend dar, dass ich mich weder an dem Abend auf Ibiza noch davor oder danach auf einen Deal eingelassen habe», betont Strache. «Der expliziten Forderung nach Korruption habe ich nicht nachgegeben.»

Gudenus' Frau schöpfte Verdacht – noch vor Strache

Beim Treffen mit der vermeintlichen Investorin war auch die Ehefrau von Gudenus anwesend. Wie aus dem Buch der SZ-Journalisten hervorgeht, soll sie Verdacht geschöpft haben. Sie könne sich vorstellen, dass die Gespräche in der Villa aufgezeichnet werden, wird Tajana Gudenus zitiert. Man müsse immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Doch ihr Mann und Strache blieben sitzen. Nachdem Strache die schmutzigen Zehennägel der angeblich reichen Russin erblickte, flüsterte er zu Gudenus: «Falle, eingefädelte Falle. Wenn du in der Liga mitspielst, passt das nicht ins Gesamtbild.» Doch Gudenus beruhigte den nervösen Strache: «Des is kaa Falle.»

Nach der Buchveröffentlichung hat sich auch Gudenus' Ehefrau auf Facebook zu Wort gemeldet. Dabei attackierte sie die Journalisten und kritisierte, «dass in unserem Fall das Recht am eigenen Bild, die Persönlichkeitsrechte, die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes und die Unverletzlichkeit der Privatsphäre gröblich missachtet wurden». Und weiter: «Seit Mai findet in dieser Causa eine mediale Skandalisierung und Vorverurteilung noch vor der endgültigen juristischen Klärung statt.»