Milanovic gewinnt erste Runde der Präsidentenwahl in Kroatien

Der Sozialdemokrat Milanovic wiederum versprach «Normalität» angesichts der von der politischen Rechten geführten «Scheindebatten» über die Landesgeschichte. Kroatien müsse den Krieg gegen Serbien, der dem Land von 1991 bis 1995 Tod und Verwüstung, aber auch die Unabhängigkeit gebracht hatte, endlich hinter sich lassen.

In der Wahlzentrale der Sozialdemokraten herrschte am späten Sonntagabend Feierstimmung. «Wir ziehen in die zweite Runde ein», rief Milanovic in die begeisterte Menge. «Aber wir ziehen nicht in den Krieg, die Kriege sind vorbei. Wir gehen in einen zivilisierten Wettkampf. Möge der Bessere gewinnen. Und der bin ich.»

Bei der Wahlparty der Präsidentin war Enttäuschung darüber zu verspüren, dass Grabar-Kitarovic nur den zweiten Platz errang. «Sie wird in der zweiten Runde gewinnen», sagte Milijan Brkic, ein Mitglied des HDZ-Vorstands. «Und es stimmt, dass die HDZ ihre Politik ändern und den Menschen näher kommen muss.»