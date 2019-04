Mehr Nationalismus wagen!

Am 18. Oktober 1813 kam es in der deutschen Geschichte zu einem Wendepunkt. Die sächsischen Soldaten drehten sich an diesem Nachmittag plötzlich um – und schossen auf ihre eigenen Leute. Sie zielten auf jene Soldaten Napoleon Bonapartes, mit denen sie kurz zuvor noch gemeinsam in die Völkerschlacht bei Leipzig gezogen waren. Nun kämpften sie nicht mehr mit, sondern gegen Frankreich. Nicht nur Sachsen hatte jahrelang an der Seite des französischen Kaisers gestanden – auch Baden, Württemberg, Bayern, Westfalen.