May feuert Verteidigungsminister wegen Huawei-Leck

In einem Brief aus der Downing Street 10 schrieb May, es gebe «zwingende Beweise» dafür, dass Williamson unbefugt Informationen aus dem Treffen durchgestochen habe. Als seine Nachfolgerin wurde Penny Mordaunt benannt, bisher Staatssekretärin für internationale Entwicklung.

Mehrere britische Zeitungen hatten berichtet, dass in einer geheimen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats entschieden worden sei, Huawei trotz Bedenken der USA teilweisen Zugang zum Ausbau des Mobilfunknetzes auf das schnellere 5G zu erlauben. Die USA wollen Huawei aussen vorhalten, mit der Begründung, die chinesische Regierung könnte sich so eine Hintertür zu Daten und Netzen in aller Welt schaffen.

Nach einem Bericht des «Daily Telegraph» soll sich Williamson gegen einen Zugang für Huawei ausgesprochen haben. Offiziell erklärte die Regierung, es sei diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen.