Macrons Arroganz rächt sich

Seit seinem Amtsantritt ist klar, dass sich die radikalen Gewerkschaften um die CGT Ver­änderungen im Rentensystem verweigern würden. Macron aber hat das Kunststück fertiggebracht, auch die reformbereiten Gewerkschaften um die CFDT gegen sich aufzubringen.

Das wäre anders gelaufen, wenn er sie zuvor bei anderen Vorhaben, etwa der Flexibilisierung des Arbeitsrechts, nicht übergangen hätte. Oder wenn sie in den vergangenen Monaten ernst genommen worden wären: Die Regierung organisierte zwar einen aufwendigen Gesprächsmarathon mit den Gewerkschaften. Doch sie vermittelte ihnen das Gefühl, dass es kaum etwas zu verhandeln gab.

Macron und Philippe sind Getriebene

Jetzt ist der Staatschef in eine Lage geraten, der er unbedingt entgehen wollte: Die Gewerkschaften mögen wenige Mitglieder haben – doch es sind genug, um das Land lahmzu­legen und der Regierung die Agenda zu diktieren. Premier Philippe bettelt sie geradezu an, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Am Montag musste die Regierung in dem aufgeheizten Streit schon ihren Rentenexperten Jean-Paul Delevoye opfern. Macron und Philippe sind Getriebene. Allein das ist eine Niederlage für den Präsidenten.

Die Regierung wird weitere Zugeständnisse machen müssen, um eine Reform zu retten, die im Kern auf Umverteilung zielt: Viele werden durch sie in der Tat etwas schlechter gestellt, gerade Gutverdiener oder solche Erwerbstätige, die heute aus Sonderkassen hohe Renten beziehen, und das auch noch ab Mitte fünfzig. Arbeiter dagegen, die derzeit nichts abbekommen vom französischen Renten-­Schlaraffenland, werden bessergestellt.

Der Preis, den Macron zahlen wird, ist hoch: Er wird entweder auf die gerecht­fertigte Anhebung des faktischen Rentenalters auf 64 Jahre verzichten müssen, wie es die CFDT fordert. Oder die Bähnler noch belohnen, die den ­Weihnachtsfrieden am meisten gefährden. Oder beides.

Oder aber er gibt einfach nicht nach und spekuliert, dass sich die Stimmung zu seinen Gunsten dreht, wenn die Privilegien-Verteidiger Weihnachten ­verderben. Das wäre riskant. Macron liebt das Risiko. Es wäre auch aufreizend arrogant.