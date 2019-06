MH17-Abschuss: Mordanklagen gegen vier Beschuldigte erhoben

Die niederländische Justiz wird wegen des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine vor fünf Jahren nach Angaben von Angehörigen in vier Fällen Mordanklage erheben. Der Prozess gegen vier Beschuldigte werde am 9. März kommenden Jahres beginnen, teilte die Opferangehörige Silene Fredriksz am Mittwoch mit. Die Niederlande und Australien machen Russland für den Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine verantwortlich, bei dem alle 298 Insassen getötet worden waren.