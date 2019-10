London hält Brexit-Gespräche für zum Scheitern verurteilt

In der Mitteilung heisst es, die EU habe eine neue Position bezogen. Merkel habe deutlich gemacht, dass ein Abkommen unwahrscheinlich sei und dass Grossbritannien die Staatengemeinschaft nur verlassen könne, wenn Nordirland dauerhaft in der Europäischen Zollunion und dem Binnenmarkt verbleibe.

«Wenn das eine neue, etablierte Position ist, dann bedeutet das, dass ein Abkommen prinzipiell unmöglich ist, nicht nur jetzt, sondern immer», hiess es in der Mitteilung. Der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Seibert, bestätigte lediglich, dass das Telefongespräch stattgefunden hat. Zu den Inhalten äusserte er sich aber nicht.

Absichtlich zugespitzt?

Nun wird spekuliert, ob die britische Regierung das Telefonat absichtlich zugespitzt wiedergegeben habe, um auf einen Abbruch der Verhandlungen mit der EU hinzuarbeiten. In diese Richtung geht auch ein Tweet von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Kurz nach Bekanntwerden der Mitteilung der britischen Regierung schrieb Tusk an Johnson gerichtet: «Es geht nicht darum, ein dummes Spiel der Schuldzuweisungen zu gewinnen. Es geht um die Zukunft Europas und Grossbritanniens sowie die Sicherheit und die Interessen unserer Bürger. Sie möchten keinen Deal, Sie möchten keine Verlängerung, Sie möchten nicht widerrufen, quo vadis?»

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

— Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019