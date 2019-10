London hält Brexit-Deal für «offenbar unmöglich»

Kurz darauf veröffentlichte die britische Regierung demonstrativ einen 155-seitigen Report darüber, dass das Königreich für einen No Deal, für einen vertragslosen Austritt, gerüstet sei.

Nach Angaben aus der Downing Street habe der Premier der Kanzlerin gesagt, Grossbritannien sei der EU mit dem jüngsten Vorschlag für eine Nordirland sehr weit entgegengekommen. Angela Merkel habe aber festgestellt, dass ein Vertrag nur möglich sei, wenn «Nordirland in der EU-Zollunion» bleibe.

Tusk keilt zurück

In Berlin äusserte man sich sehr zurückhaltend zu der Wiedergabe des Gesprächs; es wurde aber deutlich gemacht, dass der von Downing Street zitierte Gesprächsverlauf nicht der Wahrnehmung der deutschen Seite entspricht. Johnsons Mitarbeiter hatten behauptet, Merkel habe gesagt, wenn Deutschland wolle, könne es jederzeit aus der EU austreten, dies sei «no problem». Nordirland sei eben ein spezielles, britisches Problem, Irland müsse ein Veto über die Geschicke des Nordteils haben.

EU-Ratspräsident Donald Tusk reagierte stellvertretend für Deutschland und die EU auf die Meldung aus London, indem er Johnson vorwarf, ein «blame game» zu betreiben und der EU die Schuld am Scheitern der Gespräche in die Schuhe schieben zu wollen. «Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen», twitterte Tusk. «Die Zukunft der EU und Grossbritanniens sowie die Sicherheit und die Interessen der Bürger» stünden auf dem Spiel. Man sei bereit, weiter zu verhandeln; von einem Abbruch der Gespräche könne keine Rede sein. Aber Johnson wolle kein Abkommen, keinen Widerruf des Austritts, keine erneute Verschiebung des Austrittsdatums - wo wolle Johnson also hin?

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

— Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019