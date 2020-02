Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz – Merz auch

Spahn erklärte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Laschet seinen Verzicht auf den Spitzenposten in der CDU. Unmittelbar nach Laschet kündigte auch der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz seine Kandidatur an. Bereits vor Tagen hatte der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen seine Bewerbung um den Parteivorsitz bekannt gegeben.

Er will es noch einmal versuchen: Friedrich Merz vor den Medien in Berlin. (Keystone/Michael Kappeler/25. Februar 2020)

Laschet und Spahn sagten, für das Überleben der CDU sei eine Teamaufstellung wichtig. «Die CDU befindet sich in der grössten Krise ihrer Geschichte», sagte Spahn. Merz habe sich aber nicht in ein Team einbinden lassen, sagte Laschet. Ein Bruch mit Kanzlerin Angela Merkel sei weder geplant noch erfolgreich, betonten Laschet und Spahn. Die CDU wird auf einem Sonderparteitag am 25. April einen neuen Parteichef wählen.

Laschet bekräftigte Aussagen der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, mit der Entscheidung über die neue Parteispitze falle auch ein Signal für die Kanzlerkandidatur. Dies werde aber mit CSU-Chef Markus Söder besprochen. «Die Frage einer Kabinettsumbildung steht jetzt nicht an», sagte er weiter. Die grosse Koalition im Bund solle bis September 2021 fortgesetzt werden.

Diverse Ansichten beim Wettbewerb

Laschet sagte, er teile nicht die Einstellung von Merz, dass man vor allem Ex-CDU-Wähler von der AfD zurückholen müsse. «Der Wettbewerb findet in der Mitte des politischen Spektrums statt.» Seine CDU-FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen oder die schwarz-grüne Koalition in Sachsen seien Vorbilder. Er habe in seiner Landesregierung sowohl Vertreter des Wirtschafts- wie des Sozialflügels seiner Partei.

Laschet will im Fall seiner Wahl zum Parteichef Spahn als CDU-Vize vorschlagen und NRW-Regierungschef bleiben. Als Begründung seines Verzichts auf eine eigene Kandidatur sagte Spahn, dass ein Absturz der CDU auf 15 Prozent verhindert werden müsse. Laschet habe in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er erfolgreich regieren und integrieren könne.