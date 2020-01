Kritik nach Journalistenmord: Maltas Polizeichef tritt ab

Seit der Ermordung einer regierungskritischen Journalistin gab es auf Malta Rücktrittsforderungen: Jetzt hat der maltesische Polizeichef Lawrence Cutajar sein Amt niedergelegt. Er wolle dem neuen Premierminister Robert Abela die Möglichkeit für eine Polizeireform geben, hiess es am Freitag in einer Mitteilung der Regierung in Valletta.