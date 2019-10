Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahl im Kosovo

Balkan Bei der Parlamentswahl in Kosovo hat sich am Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 abgezeichnet. Laut Nachwahlbefragungen lagen die liberale Demokratische Liga des Kosovo (LDK) und die linke Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) mit je rund 30 Prozent der Stimmen voran. Beide Parteien waren bisher in der Opposition.