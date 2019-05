Kippa tragen, um Solidarität mit Juden zu zeigen

Statistiken belegen Kleins Einschätzung: Um ein Fünftel haben die antisemitischen Straftaten im letzten Jahr zugenommen (auf 1799), um 86 Prozent die Gewalttaten gegen Juden (auf 69). Täter sind vor allem Rechtsextreme und muslimische Fanatiker. In einer europaweiten Studie sagten zuletzt neun von zehn befragten deutschen Juden, der Antisemitismus sei schlimmer geworden. Kanzlerin Angela Merkel bestätigte den Eindruck diese Woche in einem Interview mit dem TV-Sender CNN.

Entsetzen und Scham

Die deutsche Öffentlichkeit reagierte auf Kleins Warnung mit einer Mischung aus Entsetzen und Scham. Die Regierung betrachte jeden einzelnen antisemitischen Übergriff als «Angriff auf die menschliche Würde und freie Religionsausübung», sagte Merkels Sprecher. Der Staat müsse gewährleisten, dass sich jeder an jedem Ort des Landes mit einer Kippa sicher bewegen könne. Niemand solle seinen jüdischen Glauben jemals wieder verstecken müssen, sagte Aussenminister Heiko Maas.

Viele Juden hingegen empfanden den Alarmruf als «Kapitulation». Der israelische Präsident Reuven Rivlin sah darin das Eingeständnis, dass «Juden auf deutschem Boden nicht mehr sicher sind»: «Niemals werden wir uns unterwerfen, niemals den Blick senken und niemals auf Antisemitismus mit Defätismus reagieren.» Die «Zeit» warf Klein vor, die Bekämpfung der Judenfeindlichkeit den Juden überantworten zu wollen. «Dass ein Goi, ein Nichtjude, dem Juden rät, die Kippa besser zu Hause zu lassen, ist etwa so liebenswürdig wie der Rat an Frauen, doch besser auf den Minirock zu verzichten, wenn sie nicht eine Vergewaltigung riskieren wollen.»

«Wir sind doch keine Disneyland-Juden.»Lala Süsskind, Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus

Die «Bild» hingegen verstand Kleins Einschätzung als Aufforderung zum Handeln. Wenn auch nur ein Jude in Deutschland aus Angst auf das Tragen der Kippa verzichten müsse, könne die Antwort darauf nur heissen, «dass wir alle Kippa tragen». Die Zeitung druckte eine Kippa zum Ausschneiden, zeigte deutsche Nichtjuden, die sie trugen, und rief alle Leser dazu auf, es ihnen gleichzutun. Klein schloss sich dem Aufruf an und forderte für heute Samstag zu solidarischem Kippatragen in Berlin auf. Zu einer ähnlichen Demonstration waren vor einem Jahr bereits 2500 Menschen gekommen.

Viele Berliner Juden fanden die Geste «süss» und «liebenswert», empfanden aber auch Unbehagen beim Gedanken, dass ein persönliches religiöses Bekenntnis derart in ein politisches Statement umgewandelt werden soll. «Wir sind doch keine Disneyland-Juden», sagte Lala Süsskind, Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Die Aktion habe mehr mit dem historischen Schuldbewusstsein der Deutschen zu tun als mit den Juden, meinte die Schriftstellerin Mirna Funk. Wenn Deutsche Kippa trügen, gehe es weniger um Empathie als um Absolution.