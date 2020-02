Kemmerich gibt auf – «Neuwahlen sind unumgänglich»

Lindner sagt weiter, dass er sein Amt als Parteivorsitzender nicht weiter ausüben könne, wenn nur ein Landesverband mit der AfD zusammenarbeiten würde. Für die Liberalen sei die Brandmauer gegen die AfD eine Grundüberzeugung. Er begrüsst den Rücktritt Kemmerichs. Dieser habe die «einzig richtige, einzig mögliche Entscheidung» getroffen und sich binnen eines Tages aus den Fängen der AfD befreit, sagt Lindner. Baldige Neuwahlen seien nun der richtige Schritt. Laut Lindner hat die FDP die Situation nun geklärt, das erwarte er auch von der CDU und der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

Gab der FDP-Chef grünes Licht?

FDP-Chef Christian Lindner will einem Zeitungsbericht zufolge den neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich zum Rücktritt bewegen. Lindner wolle dazu in Erfurt nach Lösungen suchen, berichtete der «Tagesspiegel» am Donnerstag. Ein mögliches Szenario sei das Stellen der Vertrauensfrage im Landtag, um den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

Lindners Rolle in der Angelegenheit wird von Medien unterschiedlich dargestellt. Am Donnerstagmorgen berichtete «Business Insider», der FDP-Chef habe in einem Telefonat mit Kemmerich grünes Licht für dessen Kandidatur gegeben – im Bewusstsein, dass eine Wahl nur mit den Stimmen der AfD gelingen kann.

Merkel: «Unverzeihlicher Vorgang»

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am Donnerstagmorgen bei einer Pressekonferenz in Südafrika zu der Wahl in Thüringen geäussert: Sie spricht von einem «unverzeihlichen Vorgang», der mit den Grundüberzeugungen von ihr und der CDU gebrochen habe. Es sei ein «schlechter Tag für die Demokratie» gewesen. Die Bundeskanzlerin fordert, dass die Entscheidung rückgängig gemacht werden müsse. Die CDU dürfe sich nicht auf das Angebot von Kemmerich einlassen.