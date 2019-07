Jetzt reichts! Ein Dorf stoppt die Stauausweichler

An den Pfingstsamstag erinnern sie sich in Ellbögen genau. Die Krämerin, weil sie versucht hat, irgendwie Ordnung in das Chaos vor ihrem Laden zu bringen. Der Wirt, weil er den ganzen Tag im Gasthaus gearbeitet hat, so viel war los. Und der Bürgermeister, weil er wusste: So gehts nicht mehr weiter.