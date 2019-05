«Jetzt brauchen wir Grenzen»

Wie meinen Sie das?

Es gibt heute keine grösseren Parteien mehr, mit Ausnahme gewisser Grüner, die offene Grenzen verlangen. Wir sehen einen Wettbewerb, wer Grenzen besser schützen kann. Wir haben also in zwei Fragen einen Konsens: dass die EU hier ist, um zu bleiben. Und dass Europa die Kontrolle über seine Grenzen haben muss.

Wie wirkt sich dieser Konsens auf die Europawahlen aus?

Migration ist ein wichtiges Thema, aber es kann nicht mehr stark mobilisieren. Für Ost- und Südeuropäer ist nicht Zuwanderung, sondern die Abwanderung ihrer Landsleute das grössere Problem. Seit der Migrationskrise beobachten wir zudem, dass die Wählerinnen und Wähler ihr Verhalten schnell ändern. Und zwar in alle Richtungen: Wer früher populistische Parteien gewählt hat, kann jetzt zu etablierten Parteien zurückkehren. Und umgekehrt.

Das macht Prognosen schwierig?

Eine Krise in den letzten Tagen vor der Wahl, ein terroristischer Anschlag oder mehr Flüchtlinge an der Grenze – solche Ereignisse können noch alles umdrehen. 97 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger sind laut unseren Untersuchungen unentschlossen.

Wird es eine europäische Wahl, oder werden es 28 nationale Wahlen?

In allen Mitgliedsstaaten wollen die Wähler Veränderung. Sie drücken diesen Wunsch nur ganz unterschiedlich aus: Bei den Regionalwahlen in den Niederlanden war der Erfolg der Rechtspopulisten ein Votum gegen die traditionellen Parteien. In der Slowakei hingegen wurde die liberalste Kandidatin zur Staatspräsidentin gewählt, als Votum gegen die populistische Regierung.

Wird die Wahl zum Referendum über die EU?

Unsere Untersuchungen deuten nicht darauf hin. Die grösste Gruppe der Befragten ist der Ansicht, dass weder die EU noch die nationalen Regierungen funktionieren.

Das tönt beunruhigend ...

Es gibt gerade in Osteuropa aber auch viele Menschen, die mehr Vertrauen in Brüssel haben als in die eigene Regierung. Sie sehen die EU als Garant für Demokratie und Grundrechte.

Eine Garantie, die nun von den Populisten bedroht wird?

Wenn die Populisten sich im EU-Parlament zu einer Gruppe vereinigen, wären sie die stärkste Kraft. Sie könnten die EU zerstören, indem sie sie übernehmen. Doch sie werden schnell entdecken, wie schwierig die Zusammenarbeit ist.