Jede Koalition hat einen Haken

Von manchen politischen Beobachtern wird diese Koalitionssuche bereits als Qual der Wahl bezeichnet. Gemeint ist damit, dass keine Koalition leicht wird, dass jede einen Haken hat. Andererseits jedoch ist Kurz in der komfortablen Position, dass es de facto keine Mehrheit gegen ihn gibt, weil alle ausser seiner ÖVP ein Bündnis mit der rechtspopulistischen FPÖ ausschliessen. Keiner jedoch hat ein Bündnis mit der ÖVP ausgeschlossen, und unter dem Strich würden wohl alle gern regieren. Kurz kann die Koalitionsaspiranten also in aller Ruhe sondieren.

1. Experiment mit den Grünen

Wenn Kurz eine Koalition der Sieger bilden will, dann muss er sich auf ein gewaltiges Experiment einlassen: auf eine Koalition mit den Grünen. Rechnerisch ist nach den ersten Hochrechnungen eine gemeinsame Mehrheit möglich, und Vorbilder gibt es dafür zumindest schon in den Ländern Vorarlberg und Tirol. In Salzburg gibt es ein solches Bündnis zudem noch ausgedehnt auf die liberalen Neos.

Die Neos hatten auch auf Bundesebene auf eine solche Dreier-Koalition gehofft, werden aber nun wohl nicht gebraucht. In einer ersten Reaktion boten sie sich dennoch für die Schaffung «stabiler Mehrheiten» an.

Der Reiz in einer Koalition mit den Grünen könnte für Kurz im Neuen und Unverbrauchten liegen, das Problem bei den Inhalten. Die Umweltpartei dürfte nach ihrem starken Wiedereinzug ins Parlament mit einigem Tatendrang und Selbstbewusstsein in Sondierungsgespräche mit der ÖVP gehen. Ihr Parteichef Werner Kogler hat zwar stets die inhaltlichen Differenzen zur ÖVP betont, aber auch versichert, die Grünen seien «nicht auf der Flucht», wenn es um Regierungsverantwortung gehe. Zugeständnisse werden sie von Kurz vor allem in der Migrations- und der Klimapolitik fordern.

2. Neuauflage mit der FPÖ

Inhaltlich weit einfacher als mit den Grünen dürfte für Kurz eine Neuauflage des Bündnisses mit der FPÖ sein. Doch der Absturz der Freiheitlichen bei der Wahl und das Überlaufen vieler ihrer Wähler zur ÖVP könnten die Lust der FPÖ auf eine erneute Regierungsbeteiligung deutlich geschmälert haben.

Und was inhaltlich reizvoll sein dürfte für Kurz, ist zugleich mit erheblichen Risiken verbunden. Nach dem krachenden Ende der Koalition im Mai hatte Kurz der FPÖ attestiert, nicht regierungsfähig zu sein. Seither präsentieren sich die Freiheitlichen als eine Partei in innerem Aufruhr. Ruhiges Regieren dürfte da schwer werden, und falls ein solches Bündnis noch einmal scheitert, wird Kurz nicht mehr sagen können, er sei nicht gewarnt gewesen.