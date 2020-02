Italien will kein Lazarett werden

Die Modemacher Giorgio Armani und Laura Biagiotti beschlossen unterdessen, ihre schon lange programmierten Schauen vom Sonntag ohne Publikum zu veranstalten, es läuft eben gerade die Modewoche in Mailand. Damit eine nicht unbedingt nötige Menschenansammlung vermieden würde, sollten die Defilees nur im Netz gestreamt werden. Sogar der Fussball stand still, und das will etwas heissen in Italien. Vier Sonntagsbegegnungen aus der Serie A, der höchsten Liga, wurden verschoben. Alle hätten im Norden stattfinden sollen: in Mailand, Bergamo Verona und Turin.

In den Kirchen im Veneto wurde vom Friedensgruss abgeraten. Die Diözesen wiesen die Pfarrer an, die Hostie bei der Feier der Eucharistie für einmal den Gläubigen nicht auf die Zungen zu legen, sondern in die Hand. In Venedig wurden zwei Infektionen publik, so wurde auch der weltberühmte Karneval abgesagt.

Besonders eindrücklich waren die Bilder, die aus Codogno und Casalpusterlengo im Lodigiano kamen, die Strassen waren leer, die Läden und Lokale geschlossen. In die Apotheken wurden Personen nur einzeln vorgelassen. Zunächst glaubte man, die Ansteckungskette nachverfolgen zu können. Als Patient 0 galt ein 41-jähriger italienischer Manager, der die meiste Zeit des Jahres in China verbringt und Anfang Februar mit China Airlines von Shanghai nach Mailand flog, für einen Heimurlaub. Er hatte grippeähnliche Symptome, wie man sie auch vom Coronavirus kennt. Er steckte, so dachte man, einen Freund an, den die Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand «Mattia» nennt: 38 Jahre alt, aus Codogno, Forscher bei der Firma Unilever in Casalpusterlengo.

Stadt Codogno gar nicht Ausgangspunkt?

Dieser «Mattia», ein ausserordentlich sportlicher Mann, passionierter Läufer und Fussballer, soll Patient 1 sein. Seit einigen Tagen liegt er im Krankenhaus auf der Intensivstation. Auch seine Frau hat sich angesteckt, sie ist im achten Monat schwanger. In grossen Graphiken zeigen die italienischen Zeitungen, wo «Mattia» im Februar überall war: Er nahm an mehreren Rennen teil, ging mit Freunden ins Pub, werktags arbeitete er im Unternehmen. Insgesamt 250 Menschen sollen in der kurzen Zeit vor seiner Einlieferung in direktem Kontakt mit Patient 1 gewesen sein.