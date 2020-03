Italien schliesst seine Schulen und sorgt sich um Bergamo

Italien setzt auf drastische Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Nach einer bewegten Krisensitzung hat die römische Regierung am Mittwochabend entschieden, sofort alle Schulen und Universitäten im Land zu schliessen – also auch all jene ausserhalb der besonders stark betroffenen Regionen in Norditalien. Und zwar bis Mitte März. Ziel ist, dass sich das Virus nicht auch im Süden ausbreitet.