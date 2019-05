Istanbuler Noch-Bürgermeister will sich «Recht zurückholen»

In mehreren Stadtvierteln Istanbuls schlugen Menschen in der Nacht auf Töpfe und Pfannen, auf Balkonen und an geöffneten Fenstern, ein Zeichen des Protests, das an die Tage des Gezi-Aufstands von 2013 erinnert.

Die Wahlbehörde hatte am Montagabend die Kommunalwahl in Istanbul vom 31. März annulliert. Diese Entscheidung wurde nicht von der Behörde selbst, sondern von einem AKP-Vertreter aus dem elfköpfigen Richtergremium bekannt gegeben. Auch die Begründung wurde von der AKP geliefert: Mehrere Mitglieder der Auszählkommissionen seien keine Staatsbeamten gewesen, wie es ein neues Gesetz verlangt.

Die CHP wies darauf hin, dass dieselben Wahlräte schon bei der Präsidenten- und der Parlamentswahl 2018 anstandslos amtiert hätten. Imamoglu hatte mit einem äusserst knappen Vorsprung von 0,2 Prozent die Wahl gewonnen, nach 25 Jahren konservativer Herrschaft in Istanbul.

Beten für eine «glückliche Zukunft»

Auch die Hauptstadt Ankara und die Küstenmetropole Antalya hatte die Opposition der AKP abgenommen, dort war der Abstand aber grösser. Erdogan hatte nach der Wahl von «organisierter Kriminalität» in Istanbul gesprochen, die seiner Partei den Sieg genommen habe. Am Dienstag sagte er vor der AKP-Fraktion, mit der Entscheidung der Wahlbehörde werde «die Demokratie gestärkt». Ein Regierungssprecher hatte schon zuvor von einem «Sieg der Demokratie» gesprochen. Erdogan sagte, er lade alle ein, für eine glückliche Zukunft des Landes zu beten.

In der islamischen Welt hat gerade der Ramadan begonnen. Die Neuwahl wurde für den 23. Juni angesetzt, nach Fastenzeit und Zuckerfest, aber in den Schulferien.

Die Opposition will dann wieder geschlossen auftreten. Die Chefin der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, stellte sich am Dienstag hinter Imamoglu. Sie sagte über die Entscheidung der Wahlbehörde: «Ich schäme mich.» Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP, die den 48-jährigen Imamoglu ohne formelles Bündnis ebenfalls unterstützte, kritisierte auf Twitter, die Behörde habe eine Entscheidung gefällt, die «keinen Funken demokratische Legitimität» habe.