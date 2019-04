Immer wieder auferstehen

Der aufwendigste Nachbau folgt noch, in Paris an originaler Stätte. «Wir bauen Notre-Dame wieder auf, alle miteinander», versprach Präsident Emmanuel Macron, noch während des Brands, auf der Strasse. Später sagte er am Fernsehen, Notre-Dame werde schöner als zuvor. Der Staatschef sieht die Kathedrale als Identitätsträger und Schicksalsort. Das Gebäude soll auferstehen, um die Lebendigkeit der Nation zu bezeugen. Dass die Türme noch stehen, zeigt die Unbeugsamkeit Frankreichs. Dass der von der Turmspitze gefallene gallische Hahn in Löschwasserschlamm und Trümmern geborgen werden konnte: Kein Zufall. Wie Blut nach einer Katastrophe wird jetzt Geld für die Restauration gespendet, einige wenige vermögende Familien haben innert Stunden 500 Millionen Euro gestiftet. Für die Heimat.

Spiel mit den Trümmern

Dass historisch bedeutsame Bauten nach Beben, Bomben, Flut und Feuer rekonstruiert werden, ist normal. Das Capitol in Washington, Sitz des US-Parlaments und errichtet 1800: Niedergebrannt von den Briten 1814, neu aufgebaut danach. Der Campanile di San Marco in Venedig, erbaut um das Jahr 900: Eingestürzt am 14. Juli 1902, wiederaufgebaut. Das Zunfthaus zur Zimmerleuten am Zürcher Limmatquai: Stammt aus dem 12. Jahrhundert, musste nach dem Brand von 2007 aber umfassend rekonstruiert werden. Die Kapellbrücke in Luzern, älteste Holzbrücke Europas: Abgebrannt im Sommer 1993, wiederhergestellt zur Freude Einheimischer und Touristen. Es gibt Bauwerke, auf die man nicht verzichten will. Weil sie uns lieb sind, zum Ortsbild gehören und uns sagen, wer wir sind.

Wird beim Wiederaufbau gelogen? Sicher. Die Tragödie von Feuer oder Flut soll ungeschehen gemacht werden. Kindlich, eigentlich: Der Turm wird wieder heil, die Tränen versiegen. Historiker mögen klagen, dass die Rekonstruktion die Fakten von Einsturz oder Brand verschleiert, dem Betrachter Kontinuität vorgaukelt, wo keine ist: Dieses Haus steht stolz seit 1000 Jahren, wurde nur ab und zu neu gebaut. Wie das Schwert des Urgrossvaters, bei dem die Klinge ersetzt und der Griff ausgetauscht wurde.

Fachleute regen bei Wiederaufbauten oft ein Spiel mit den alten Trümmern an, damit der Schaden sichtbar bleibt. In Afghanistan wird erwogen, einen der 2001 von den Taliban gesprengten Buddhas von Bamian aus Bruchstücken und Silikon zu rekonstruieren. Ein kompletter Neubau der Statuen würde die Sprengung zu sehr verschweigen. Auch für die zerstörten Tempel von Palmyra in Syrien gibt es Pläne, welche die Narben des Krieges berücksichtigen. Manchmal wird auch bewusst nicht wieder aufgebaut: Die zerbombte Gedächtniskirche in Berlin ist bis heute ein Mahnmal, in Manhattan erinnern Vertiefungen im Boden an die Zwillingstürme, die bis am 11. September 2001 standen.

Museum Europa

Bei Notre-Dame beginnt die Rekonstruktion noch im Schock des Augenblicks. Was aber, wenn ein Wiederaufbau Jahrzehnte nach dem Verlust beschlossen wird? In Berlin-Mitte wird derzeit mit grossem Aufwand das Stadtschloss aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert, das die DDR-Führung 1950 gesprengt und durch ihren Palast der Republik ersetzt hatte, Letzterer bekannt als «Erichs Lampenladen». In Frankfurt eröffnete 2018 die neu gebaute Altstadt. «Die Gebäude wirken wie frisch aus dem 3-D-Drucker», urteilte die «Süddeutsche Zeitung». In Dresden mahnt die neu-alte Innenstadt Kritiker schon länger an einen Jurassic-Park des Barock.