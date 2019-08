Ibiza-Video: Die fragwürdige Rolle des schillernden Detektivs

Szenen aus dem Ibiza-Video. Quelle: Youtube/Spiegel

Julian H. ist eine schillernde Person, über die viele Geschichten und Gerüchte kursieren. Und er wehrt sich mit rechtlichen Mitteln, wenn ihm die Berichterstattung der Medien missfällt. Aus diesem Grund hatte der Detektiv am Donnerstag einen Gerichtstermin in Berlin.

In einer Klage gegen die Wochenzeitung «Die Zeit» bestreitet er Details aus einem Artikel über seine Person, etwa Probleme mit der Polizei wegen Drogendelikten in seiner Vergangenheit oder Detektivaktionen in der juristischen Grauzone. Ausserdem soll Julian H. für das FBI und das Bundeskriminalamt Österreichs gearbeitet haben. Gemäss den Schilderungen eines früheren Chefs von Julian H. ergab sich das Bild eines Mannes mit Vorleben, «dem normale Menschen eher in Netflix-Serien begegnen». Vor Gericht forderte Julian H., dass solche Medienberichte nicht mehr erscheinen.

Mischten auch Nachrichtendienste mit?

Neue Informationen nähren nun die Vermutung, dass staatliche Stellen am Ibiza-Video beteiligt gewesen sein könnten. Der Detektiv aus München erklärte in einer eidesstattlichen Versicherung, die der Zeitung «Die Welt» vorliegt, dass er vor der Entstehung des Videos für eine Behörde eine Operation durchgeführt habe.