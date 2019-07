Hunderte Protestierer besetzen Pariser Ruhmeshalle

Sie protestierten in der Ruhmeshalle, weil sie nicht mehr in Zelten schlafen wollten: Mehrere hundert Migranten haben am Freitagnachmittag das Pariser Panthéon besetzt. Sie forderten bessere Lebensbedingungen und Unterkünfte für Geflüchtete ohne Papiere und verlangten ein Gespräch mit Frankreichs Premier Édouard Philippe. Sie verurteilten, dass Tausende Wohnungen in Paris leer stünden, während sie selbst in Zelten an der Autobahn schlafen müssten. «Papiere und Unterkünfte für alle», hiess es in einem auf Twitter verbreiteten Schreiben der Gruppierung, die zu dem Protest aufgerufen hat.