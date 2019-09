Heute fällt der Entscheid über Johnsons Zwangspause

Das oberste britische Gericht entscheidet heute über die Rechtmässigkeit der von Premierminister Boris Johnson verlängerten Parlamentspause. Die elf Richter des Supreme Court wollen ihr Urteil um 11.30 Uhr Schweizer Zeit verkünden.

Johnson hat die Abgeordneten bis zum 14. Oktober für fünf statt der üblichen zwei Wochen in Zwangspause geschickt. Die Anwälte der Kläger argumentierten, die Parlamentarier sollen so davon abgehalten werden, Johnsons Brexit-Kurs zu durchkreuzen. Die rechtliche Frage ist nicht einfach zu klären, weil es in Grossbritannien keine geschriebene Verfassung gibt, die etwa die Kompetenzen des Regierungschefs klar abgrenzen würde.