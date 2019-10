Harte Urteile in Spanien, «una barbaritat» für Puigdemont

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat das Urteil von Spaniens Oberstem Gerichtshof für die anderen Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung scharf kritisiert. «Eine Ungeheuerlichkeit», schrieb Puigdemont am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nun müsse reagiert werden wie nie zuvor. «Für die Zukunft unserer Söhne und Töchter», fügte er hinzu.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

Im Zentrum Barcelonas formierte sich kurz nach der Verkündung des Urteils die erste Solidaritätskundgebung für die Verurteilten; es handelt sich bei ihnen um Mitglieder der früheren Regionalregierung sowie die Vorsitzenden zweiter Kulturvereinigungen, die die Sezession von Spanien anstreben. Die katalanische Regionalpolizei hatte bereits in der Nacht den Flughafen von Barcelona sowie die wichtigsten Bahnhöfe der Region gesichert, da separatistische Aktivisten angekündigt hatten, Verkehrsknotenpunkte zu blockieren.

Gering sind allerdings die Aussichten, dass die harten Urteile die Region befrieden. Die überwiegende Mehrheit der Einwohner Kataloniens, darunter auch Gegner der Unabhängigkeit, beurteilt Umfragen zufolge das Verfahren vor dem Obersten Gericht in Madrid mit grosser Skepsis. Auch unter liberal und links eingestellten spanischen Publizisten überwiegt die Ansicht, dass der Konflikt nicht von der Justiz gelöst werden könne, sondern nur von der Politik.

Unter den Wählern in Katalonien gab es nie eine Mehrheit für die Unabhängigkeit

Der Streit zwischen Madrid und Barcelona ist während der Regierungszeit des konservativen Premiers Mariano Rajoy (2011-2018) eskaliert. Rajoy hatte jegliche Zugeständnisse an Barcelona von Anfang an abgelehnt, ebensowenig wie König Felipe VI. hatte er Versuche gemacht, die von Madrid wegdriftenden Katalanen zu überzeugen, dass der Verbleib in Spanien doch in ihrem Interesse liege.

Die Separatisten wiederum haben den Kardinalfehler begangen, die Unabhängigkeit voranzutreiben, obwohl es unter den Wählern nie eine Mehrheit dafür gegeben hatte. Bei den letzten beiden Regionalwahlen hatten die Separatisten zwar jeweils eine knappe Mehrheit der Mandate im Parlament zu Barcelona errungen, aber dabei nie mehr als 47 Prozent der Stimmen erreicht. Dennoch haben sie in naiver Verkennung der politischen Kräfteverhältnisse geglaubt, sie könnten ihr grosses Ziel gegen den Willen der Mehrheit erreichen.