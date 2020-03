Griechenland vertreibt Flüchtlinge mit Tränengas

Mehr als 13'000 Migranten, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) an der türkisch-griechischen Grenze angekommen. Sie verbrächten dort eine kalte Nacht, teilte die Organisation am frühen Sonntagmorgen weiter mit. Ihre Mitarbeiter hätten entlang der 212 Kilometer langen Grenze zwischen der Türkei und Griechenland mindestens 13'000 Menschen beobachtet, die sich an Grenzübergängen in Gruppen von bis zu 3000 Menschen versammelt hätten.