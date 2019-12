Greta kommt in Lissabon an

Greta Thunbergs zweiter Transatlantik-Törn ist zu Ende. Nach knapp drei Wochen ist die 16-jährige Klimaaktivistin in Lissabon angekommen. Ihr Schiff hat am Dienstag kurz vor 14 Uhr im Hafen angelegt.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Portugal geht Thunbergs Reise weiter nach Madrid. Dort will sie an der Weltklimakonferenz teilnehmen.

Die junge Schwedin war unter anderem für die in Santiago de Chile geplante Weltklimakonferenz nach Amerika gereist. Der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi hatten sie auf der Hinfahrt im August mit einer Hochsee-Rennjacht in nur 14 Tagen über den Ozean gebracht.