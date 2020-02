Gericht spricht Angeklagte im Gezi-Prozess frei

Gut sechs Jahre nach den regierungskritischen Gezi-Protesten in der Türkei sind der Intellektuelle Osman Kavala und weitere Angeklagte von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Die Richter am Hochsicherheitsgefängnis Silivri ordneten zudem Kavalas Entlassung an, der seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt.